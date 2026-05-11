Dobra vila Maja: Kaj je lažna identiteta? (Suzy)

DOBRA VILA

Stvari in osebe postanejo pomembne, ko jim dodamo vrednost, misel, čustvo, predvsem pa svojo interpretacijo zgodbe.

Ste tudi vi pri delu na sebi že opazili, da imamo pogosto lažno identiteto? Kaj mislim s tem? Kot otroci se naučimo, kako moramo delovati, da dobimo, kar potrebujemo. Pridni smo, da bi dobili pozornost, ugajamo, se pretirano prilagajamo. Ob procesu zdravljenja svoje notranje resnice sem ugotovila, da sem dolgo verjela, da nisem dovolj dobra. Z delom na sebi sem ozavestila, da sama nosim odgovornost za svoje občutke in misli o sebi. Danes sebe doživljam in vidim drugače. Moja notranja slika, ki določa skoraj vse v mojem življenju, se je spremenila. Ne čakam več na zunanje potrditve, da bi ...