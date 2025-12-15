Dobra vila Maja: Kaj je mentalno telo? (Suzy)

Začela sem dvomiti o sistemu. Zbudila sem se. Nehala sem živeti po pravilih drugih. To je bila točka brez vrnitve.
Maja Debevc FOTO: Tanja Zrinsky
Mentalno telo predstavlja naš um, prepričanja, ideje, vse miselne procese, vzorce in sistem prepričanj, vse iluzije ega. Povezano je s tem, kako dojemamo svet, interpretiramo resničnost, razumemo stvari in oblikujemo misli. Če je v njem veliko negativnih misli, se skozi miselno matrico povezujemo z realnostmi, ki vibrirajo v nižjih sferah. Če v njem prebivajo pozitivne misli, zaupanje, vera, optimizem, vera v rešitve, možnosti, čarobnost in čudeže, se povezujete z vsemi možnostmi, ki vibrirajo v višjih sferah. V njem se dogajajo vse vaše avtomatske reakcije, tam je shranjeno vaše bistvo – ...