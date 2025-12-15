Dobra vila Maja: Kaj je mentalno telo? (Suzy)

DOBRA VILA

Začela sem dvomiti o sistemu. Zbudila sem se. Nehala sem živeti po pravilih drugih. To je bila točka brez vrnitve.

Mentalno telo predstavlja naš um, prepričanja, ideje, vse miselne procese, vzorce in sistem prepričanj, vse iluzije ega. Povezano je s tem, kako dojemamo svet, interpretiramo resničnost, razumemo stvari in oblikujemo misli. Če je v njem veliko negativnih misli, se skozi miselno matrico povezujemo z realnostmi, ki vibrirajo v nižjih sferah. Če v njem prebivajo pozitivne misli, zaupanje, vera, optimizem, vera v rešitve, možnosti, čarobnost in čudeže, se povezujete z vsemi možnostmi, ki vibrirajo v višjih sferah. V njem se dogajajo vse vaše avtomatske reakcije, tam je shranjeno vaše bistvo – ...