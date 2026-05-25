Dobra vila Maja: Kaj je spoznanje? (Suzy)

DOBRA VILA

Veliko ljudi mi pravi, da se vsak dan učijo, berejo duhovne knjige in poslušajo različne vsebine. A ne gre le za učenje – znanje je treba začeti živeti.

Na sebi zagotovo delate že dolgo. Preizkusili ste marsikaj. Nekatere stvari pri vas že delujejo, drugih morda še ne razumete povsem ali potrebujejo čas, da jih zares začutite. Ste že opazili, da resnično znanje dosežemo, šele ko se ga naučimo ceniti in smo pred njim ponižni? Globok občutek spoštovanja v nas prebudi moč hvaležnosti, ki nas prej ali slej pripelje do globljega spoznanja. Spoznanje je nekakšen uvid, razsvetljenje, prebujenje. Je tisti 'aha' trenutek, ko se povežejo znanje, misli, čustva in občutki. Takrat v sebi začutimo globoko resnico, ki objame celotno telo. Do spoznanja lahko ...