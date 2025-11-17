Dobra vila Maja: Kaj lahko naredim za spremembo? (Suzy)

Dovolite si videti temo kot del sebe. Ko spustite nadzor, se začne transformacija. Ne boste več odstranjevali misli in čustev, temveč jih poslušali.
Galerija
Maja Debevc. FOTO: osebni arhiv
Trenutno se učite komunikacije, jasnosti in izražanja svojih želja. Brez tega ne bo nihče razumel ne vas ne vaših potreb. Tudi vesolje s tem ne razume. Zakaj nekaj ustvarjate, zakaj si to želite in kaj mislite, da vam bo prineslo? Zakaj želite zadeti na loteriji, ustvariti podjetje, shujšati ali postati vplivnež? Kaj vam v resnici manjka, da mislite, da vam bo to dalo?
Samo jasnost in čista komunikacija, prepleteni z iskrenim motivom, pritegneta, kar koli želite. Če to ni v harmoniji, ste v notranjem konfliktu. Um, čustva in občutki govorijo vsak svojo resnico, a le občutki vedno povedo ...