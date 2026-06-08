Dobra vila Maja: Kaj pa, če mi bo uspelo? (Suzy)

Ste se že kdaj vprašali, od kod pride ideja? V resnici je ideja nekaj, kar bi se lahko zgodilo oziroma uresničilo, vendar le, če smo tudi sami pripravljeni nekaj narediti zanjo.

Zapomnite si, da živimo znotraj svojih prepričanj o tem, kaj je mogoče in kaj ni. Če vse življenje verjamete, da niste dovolj dobri ali da za vas ni pravega partnerja, te možnosti za vas niso zares žive. Čeprav v polju možnosti morda že obstajajo, z njimi niste energijsko povezani. Ko boste v sebi začeli resnično čutiti, da lahko nekaj spremenite, boste s tem odprli novo, živo možnost. Možnosti je nešteto, a to polje se odziva le na tisto, kar vaša zavest zmore zaznati in sprejeti.

Če torej sami sebi ne verjamemo, da nam bo uspelo, nečesa ne moremo zares ustvariti. Eno je ideja, drugo vaše prepričanje. Če ste prepričani, da vam nekaj ne gre in da je pretežko, se bo to najverjetneje tudi zgodilo, kajti vaše prepričanje v tem primeru trči ob polje možnosti in ga blokira.

Vera in zaupanje vase pomenita tudi sprejemanje negotovosti, a se izplačata. Vprašajte se raje: 'Kaj, če bo še bolje, kot pričakujem?'

V polju možnosti je mogoče vse. Zakaj potem v vašem življenju ni tega 'vsega'? Zato ker delujete iz pomanjkanja. Začnite se spraševati, ali svojo idejo vidite kot živo možnost in kot nekaj, kar bi se res lahko zgodilo. Ali jo doživljate kot nekaj oddaljenega, kar pripada drugim ljudem? Prav ta občutek v vas pomeni začetek spremembe. Velikokrat srečujem ljudi, ki verjamejo, da bi lahko spremenili svoje finančno obilje ali si priklicali pravega partnerja, vendar tega ne doživljajo kot nekaj, kar bi se lahko zgodilo prav njim.

Poskusite svoje razmišljanje iz 'to ni mogoče' spremeniti v 'kaj pa, če je mogoče'. Ta premik zavesti je ključen za spremembo vašega življenja. Gre za edinstven občutek vere vase. Veste, zakaj ne verjamemo? Ker imamo veliko izkušenj, prepričanj in strahov, ki nam govorijo, da nekaj ni mogoče. Žal so naši možgani narejeni tako, da dokaze iščejo v preteklosti. Zaradi zavrnitev, neuspehov in razočaranj smo že kot otroci začeli verjeti, da nekaj ni za nas in da ni mogoče.

Ne gre za to, da morate na silo začeti verjeti. Gre za to, da odstranite vse, kar vam preprečuje zaupanje. Vera in zaupanje vase pomenita tudi sprejemanje negotovosti, a se izplačata. Vprašajte se raje: 'Kaj, če bo še bolje, kot pričakujem?'