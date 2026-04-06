Dobra vila Maja: Kaj pomeni biti prisoten? (Suzy)

DUHONI NASVET

Začnite se zavedati, da to, kar opazujete okrog sebe, ni resnica, je zgolj vaša projekcija.

To pomeni, da smo v stiku s fizičnim, čustvenim, duhovnim, energijskim in mentalnim telesom. Takrat začnemo svet zaznavati skozi telo in smo v celoti v tukaj in zdaj. Zavedamo se svojih misli, čustev in predvsem občutkov. Nismo več njihovi ujetniki, temveč se zavedamo utelešene zavesti. Začnemo se zavedati povezanosti med duhom in telesom. Telo je prvi jezik, s katerim govori duša, in vedno se odzove prvo. Ko na nekem srečanju prekrižamo roke ali noge, je to najprej odziv telesa, šele nato se začnemo zares zavedati svoje okolice. Biti prisoten pomeni, da se zavedamo svojega dihanja. Lahko ste ...