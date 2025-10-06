  • Delo d.o.o.
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Kaj pomeni, da se vibracija Zemlje spreminja? (Suzy)

Ko v temačni sobi prižgete luč, osvetli vso nečistočo in prah. Vsa tema, ki prihaja na plan, ne pomeni, da je nekaj narobe, ampak da izgublja moč.
FOTO: osebni arhiv
FOTO: osebni arhiv
Maja Debevc
 6. 10. 2025 | 06:00
2:50
A+A-
Iz nizkih vibracij strahu, nadzora in ločenosti se podaja v povezanost, resnico in ljubezen. Premikamo se od ega, tekmovalnosti, napadalnosti in dvojnosti v svet sočutja, odpuščanja, zavesti in čiste prisotnosti. Zavestno se je začelo čistiti vse, kar je neavtentično, pozabljeno, potlačeno in skrito. Prihaja več svetlobe in intenzivno čiščenje vsega temnega, soočamo se s svojo senco in podajamo v notranje boje. Vse potlačeno, neozaveščeno, neozdravljeno in toksično prihaja na dan. Odklepati boste začeli vse zamrznjene čustvene spomine in neozdravljene rane – zdaj je čas, da jih predelate. Ko ...

