Dobra vila Maja: Kaj pomeni, da se vibracija Zemlje spreminja? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Ko v temačni sobi prižgete luč, osvetli vso nečistočo in prah. Vsa tema, ki prihaja na plan, ne pomeni, da je nekaj narobe, ampak da izgublja moč.

Iz nizkih vibracij strahu, nadzora in ločenosti se podaja v povezanost, resnico in ljubezen. Premikamo se od ega, tekmovalnosti, napadalnosti in dvojnosti v svet sočutja, odpuščanja, zavesti in čiste prisotnosti. Zavestno se je začelo čistiti vse, kar je neavtentično, pozabljeno, potlačeno in skrito. Prihaja več svetlobe in intenzivno čiščenje vsega temnega, soočamo se s svojo senco in podajamo v notranje boje. Vse potlačeno, neozaveščeno, neozdravljeno in toksično prihaja na dan. Odklepati boste začeli vse zamrznjene čustvene spomine in neozdravljene rane – zdaj je čas, da jih predelate. Ko ...