Dobra vila Maja: Kaj pomeni izbrati sebe? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Najprej moramo postaviti sebe na prvo mesto – iz zdrave ljubezni do sebe.

Naslednji korak je uporabljanje besede ne, sicer bo reklo ne vaše telo ali življenje. Ko izberemo sebe, poslušamo svojo notranjo resnico, ne igramo vlog podrejanja, ampak postanemo, kar je naša duša. Tako ne zanikamo svojih občutkov in jim sledimo. Sicer nismo usklajeni s svojo dušo. Ko nismo usklajeni s svojo dušo, nimamo energije, ker je blokirana in razpršena. Če živite za druge in se z njimi pretirano ukvarjate, se energija razprši. Če ste usmerjeni vase, se stvari začnejo čudežno odvijati, ker se energija vrača k vam. Ko ste avtentični, pristni in sami svoja avtoriteta, imate lahkoten ...