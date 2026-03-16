Dobra vila Maja: Kaj pomeni lastna avtoriteta? (Suzy)

Lastna avtoriteta pomeni, da ne iščete potrditve od drugih, se ne zanašate na njihovo mnenje, temveč prisluhnete lastnemu občutku. Prevzamete odgovornost za svoje misli, občutke, čustva, dejanja in izbire. Ko se spremeni vaša percepcija, se spremeni doživljanje realnosti. Če verjamete vase, drugače zaznavate svet kot takrat, ko ste prestrašeni in povsod vidite nevarnost.

Ko spoznate lastno avtoriteto, drugače komunicirate, izbirate, se odzivate in svet se začne drugače odzivati na vas. Takrat prevzamete tudi vlogo soustvarjalca. Ko začnete spreminjati sebe, začne vesolje odgovarjati z drugačno energijo. Ko se povežete z zavestjo, strah pred napačno izbiro zbledi, saj je vsaka izkušnja lekcija, lekciji pa sledi prebujenje.

Znanje ni enako kot izkušnja. Vaš živčni sistem, ne vaš um, mora dojeti, da je sprememba varna. Ta se ne zgodi zaradi pomanjkanja znanja, kajti to imate. Ne zgodi se, ker vaše telo še ni pripravljeno verjeti, da je sprememba mogoča. Stare navade so udobne, četudi bolijo. Vsaka sprememba pomeni smrt stare identitete, kar je neprijetno. Mnogi ljudje se skrivajo za duhovnostjo in pravijo, da delajo na sebi, a pravzaprav se ne soočajo s svojimi čustvi. Če kljub branju in obiskom predavanj ne zaznavate spremembe, imate še vedno aktiven ego, ki se počuti varnega, dokler z umom nadzira duhovnost.

Pravo delo na sebi je zaznavanje odzivov in vzorcev, sočutje, prevzemanje odgovornosti. Ne maram izraza 'postati boljša različica sebe'. Kakšna različica, če ste ena in edina svetloba?! Ne bežite proč od tega, kar ste v resnici. Sprejmite vse, kar nosite v sebi, in se ne ukvarjate se z boljšimi različicami, ker jih ni. Spoznajte svojo identiteto in se ne povezujte več z njo. Različice lahko iščete le v lažni identiteti, ker se ta spreminja. Zakaj bežite pred seboj in svojo resnico? Ne potrebujete nadgradnje. Res morate biti nekaj več, da se boste imeli radi? Spomnite se, kdo ste v resnici – z vsem spektrom misli in čustev. Ko jih boste ozavestili, se boste dvignili nadnje.