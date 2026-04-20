Dobra vila Maja: Kako najti rešitev? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Veliko ljudi panično išče rešitve, a ne razume, da se jasnost pojavi, šele ko se umirimo. Ni bistvo v tem, da nenehno nekaj počnemo – včasih je največji korak, da se ustavimo.

Smo v turbulentnem obdobju, ko na površje prihaja vse, kar je bilo dolgo potlačeno. Ključ do ravnovesja je notranji mir – ta odpira vrata srca, v njem pa lahko začutite subtilen občutek, ki predstavlja povezavo z vašo zavestjo in dušo. Rešitev vedno obstaja, le umiriti se moramo, da jo lahko vidimo in sprejmemo. Ko umirite um, začnete opažati nove rešitve in ideje. Na ta način lahko pride do resničnih sprememb. Ustvarite prostor za nove možnosti in ne poskušajte vsega nadzorovati – raje dovolite, da vas življenje nežno vodi. Kako se povezati z vesoljem? Prek občutka. Do njega pridete, ko ...