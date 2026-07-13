Dobra vila Maja: Kako pride do konfliktov? (Suzy)

DOBRA VILA

Jeza vedno skriva globlji strah. Kadar napadamo in se branimo, v resnici kličemo na pomoč.

Vsak, ki dela na sebi, v resnici išče notranji mir. Tega boste našli le tako, da boste naredili premik v zaznavi. To pomeni, da spremenite način razmišljanja, delovanja in čustvovanja. Zapomnite si, da je notranji mir vaše naravno stanje. Je nekaj, kar je že v vas. Zagotovo se sprašujete, kako priti do njega, če je že vse v nas. Od tega globokega zaklada nas ločuje samo ego. Ego želi biti poseben, drugačen in večvreden. Všeč mu je, da je izbran. Identiteto gradi na strahu, primerjanju, napadu, obrambi in največkrat na poudarjanju posebnosti. Veste, zakaj ste pogosto jezni? Ker jeza vedno ...