Dobra vila Maja: Kdo ste brez filtrov? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Velikokrat dobim vprašanje, kako si lahko spremenimo življenje.

Začela sem opažati, da je, ko je bil moj sistem prepričanj ujet v iluzijo, vse delovalo kot resnično. Šele pozneje spoznala, da delujem po programih, ki v resnici niso moji. Ugotovila sem, da moja miselna matrica ni moja realnost. Matrica je iluzija, ki jo ljudje sprejemajo kot resnično. Dokler se ne prebudiš, je matrica iluzija sveta, ki jo ustvarja um. Vendar to ni moja realnost. Moja realnost je občutek in zavest, ki me povezuje z mojo dušo. Moja realnost ni zunaj, je znotraj. Zato je pogled v lastne misli, prepričanja, vzorce in travme ključen za duhovno prebuditev. Drugi korak mojega ...