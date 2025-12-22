Dobra vila Maja: Ko sem utišala ego in um, sem v tišini prvič zares zaslišala svojo dušo

DOBRA VILA

Vstop v lastno senco je notranje delo in začetek iskanja resnice.

Velikokrat me ljudje vprašajo, kako sem si spremenila življenje. Prvi korak je bil dvom. Opazila sem, da je moj sistem prepričanj ujet v iluzijo in je vse delovalo kot resnično. Vendar sem pozneje spoznala, da delujem po programih, ki v resnici niso moji. Dokler se ne prebudiš, je matrica iluzija sveta, ki jo ustvarja um. Vendar to ni vaša, niti moja realnost. Moja realnost je občutek in zavest, ki me povezuje z mojo dušo. Moja realnost ni zunaj, temveč znotraj. Pogled vase, v lastne misli, prepričanja, vzorce in travme je ključen za duhovno prebujenje. Ko umre ego, se še bolj aktivira vaša ...