Dobra vila Maja: Ne bežite od sebe

DOBRA VILA

Vsi iščemo svoj višji jaz, a ne razumemo, da se lahko z njim povežemo, le če utišamo misli in čustva.

Trenutno živimo v velikem času prehoda Zemlje v drugačno kolektivno zavest. Moja naloga je prenašati in aktivirati informacije, ki ljudem pomagajo, da se prebudijo. Želim si, da vsak posameznik najde lastno avtoriteto in živi svojo resnico. Če razumemo pravila, laže spustimo blokade, predvsem pa laže sprejmemo svojo svetlobo. Spremembe niso vedno lahke, kajti prinašajo bolečino, izzive, negotovost, strahove, konflikte, jezo. Vendar so vsi izzivi priložnosti za rast, spominjanje in transformacijo. Pomembno je, da ne bežimo od njih, ampak jih sprejemamo z ljubeznijo in sočutjem do sebe in ...