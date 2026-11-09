Dobra vila Maja: ne bojte se lastne moči (Suzy)

DOBRA VILA

Ljubezen je energijska izmenjava. Človek, ki se razdaja, se izčrpa. Človek, ki je poln, deli in energija teče uravnoteženo. Opustite ugajanje in začnite biti pristni.

Ob delu na sebi in z ljudmi sem spoznala, da je v Sloveniji globoko zakoreninjen sindrom 'pridne punčke'. V kolektivni zavesti je močno zasidrano prepričanje: »Ljubljena sem takrat, ko sem pridna, se podrejam, ugajam, ko ne nasprotujem in svoje potrebe postavim na zadnje mesto.« Kdaj in kje ste ponotranjili ta vzorec? V svoji primarni družini, kjer ste bili deležni več naklonjenosti, kadar ste skrbeli za druge, se prilagajali in ubogali. Tako se ženska, ki se je naučila, da mora biti za ljubezen poslušna, začne bati lastne moči. Ko po dolgih letih prvič postavi meje, se počuti sebično, ima ...