  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBRA VILA

Dobra vila Maja: ne bojte se lastne moči (Suzy)

Ljubezen je energijska izmenjava. Človek, ki se razdaja, se izčrpa. Človek, ki je poln, deli in energija teče uravnoteženo. Opustite ugajanje in začnite biti pristni.
Maja Debevc FOTO: Tanja Zrinski
Maja Debevc FOTO: Tanja Zrinski
Maja Debevc
 9. 11. 2026 | 06:25
2:42
A+A-
Ob delu na sebi in z ljudmi sem spoznala, da je v Sloveniji globoko zakoreninjen sindrom 'pridne punčke'. V kolektivni zavesti je močno zasidrano prepričanje: »Ljubljena sem takrat, ko sem pridna, se podrejam, ugajam, ko ne nasprotujem in svoje potrebe postavim na zadnje mesto.« Kdaj in kje ste ponotranjili ta vzorec? V svoji primarni družini, kjer ste bili deležni več naklonjenosti, kadar ste skrbeli za druge, se prilagajali in ubogali. Tako se ženska, ki se je naučila, da mora biti za ljubezen poslušna, začne bati lastne moči. Ko po dolgih letih prvič postavi meje, se počuti sebično, ima ...
Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Maja DebevcDobra vila Majaljubezenodnosi
ZADNJE NOVICE
08:35
Premium
Šport  |  Tekme
ROKOMET

Vlah po hudem spodrsljaju slovenskih rokometašev: Pogledati se moramo v ogledalo

Po visokem porazu krimovk še hud spodrsljaj slovenskih rokometašev. Izraelci za eno od svojih največjih zmag v zgodovini utišali Golovec.
Miha Šimnovec9. 11. 2026 | 08:35
08:25
Bulvar  |  Domači trači
KOMEDIJA

Očetovske zagate nasmejale tudi predsednico (FOTO)

Pet priljubljenih slovenskih komikov je s predstavo navdušilo občinstvo, med katerim ni manjkalo znanih obrazov.
Kaja Grozina9. 11. 2026 | 08:25
08:22
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ta teden bo dišalo po martinovem: 5 odličnih idej za kosilo

Pet idej za jesenska kosila: od juhe iz rdečega zelja in bučnih špeclov do račjega raguja, nadevanih beder in gratiniranih mlincev.
Odprta kuhinja9. 11. 2026 | 08:22
08:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA BAVARSKEM

Nemška policija ujela dva Slovenca z 10 kg heroina

Kriminalisti, posebna policijska enota in cariniki nad dva Slovenca. V prtljažniku hermetični paketi, v njih pa za tri četrt milijona evrov heroina.
Tomica Šuljić9. 11. 2026 | 08:05
07:45
Novice  |  Slovenija
ZASAVSKA UMETNICA

Slovenka v Louvru razstavila svojo umetnino kljub demonstracijam: »Doma so me spraševali, ali res nameravam tja« (FOTO)

Marjete Hribar demonstracije niso ustavile na poti k sanjskemu Louvru. Skulptura Uncut Diamond iz premoga in steklenega diamanta.
Roman Turnšek9. 11. 2026 | 07:45
07:35
Šport  |  Športni trači
LA LAKERS

Navijači v skrbeh za Dončića, Američani razkrivajo, kako resno je

Slovenski košarkar Luka Dončić je zaradi manjših bolečin v hrbtu izpustil gostovanje Los Angeles Lakers v Detroitu v ligi NBA.
9. 11. 2026 | 07:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Denar vam kopni pred očmi. Kaj storiti?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Slovenski raziskovalci naleteli na povezavo, ki je niso pričakovali

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Denar vam kopni pred očmi. Kaj storiti?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Slovenski raziskovalci naleteli na povezavo, ki je niso pričakovali

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Vaš obraz postaja ključno orodje

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Digitalno denarnico razvijamo v platformo, na kateri lahko uporabnik izvaja vse večji del svojih finančnih aktivnosti

Aircash na Hrvaškem gradi evropsko finančno platformo, številke pa potrjujejo, da rast, ki jo dosegamo, ni le hitra, temveč tudi finančno vzdržna.
3. 11. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Nives je bila nenehno utrujena, danes pa pravi: »Znova imam energijo«

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Izposodite si 500 tisoč evrov, vrnete jih lahko le 300 tisoč

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
3. 11. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do zdravstvene obravnave

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

Fizično zlato v vaši lasti, varna hramba v Sloveniji in varčevanje, ki ga lahko začnete že s 40 evri na mesec.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 08:00
Photo
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki