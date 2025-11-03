Dobra vila Maja: Ne borite se (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Lastno avtoriteto najdeš, šele ko se spomniš, kdo si v resnici.

Sama sem bila pred leti prepričana, da se moram boriti, da me kdo sliši. Dokazovanje je postal moj obrambni mehanizem in način, kako sem zaščitila svojo notranjo resnico. Poiščite svoja prepričanja glede dokazovanja. Vse je bilo povezano z zavrnitvijo, iz strahom pred tem sem toliko dokazovala, prepričevala in utemeljevala. Zapomnite si, da se resnica živi in je notranje gotova, ne potrebuje nobene potrditve okolice in soglasja. Dokazovanje je zelo napeto, obrambno in se veliko razlaga ter išče zunanjo potrditev. Vse to izvira iz otroštva, ker se niste pravilno naučili imeti zdravo radi prek ...