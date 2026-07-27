Dobra vila Maja: Ne iščite krivcev, temveč rešitve (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Ko človek postane izkušen raziskovalec, začne opazovati, zakaj se mu nekaj dogaja tako, kot se mu, ter v vsaki stvari in situaciji najde sporočilo.

Ste kdaj opazili, koliko moči in znanja se skriva v okoliščinah in ljudeh v vašem življenju? Ko človek postane izkušen raziskovalec, začne opazovati, zakaj se mu nekaj dogaja tako, kot se mu, ter v vsaki stvari in situaciji najde sporočilo. Bolj ko se boste poglabljali v okoliščine, več razumevanja o sebi boste pridobili. Vaša moč se vedno skriva v razumevanju. Vsak dogodek je namig in vsaka preizkušnja vam razkriva nekaj o vas. Predstavljajte si, da vas nekdo zavrne. Začnete iskati krivca. V resnici pa vam situacija sporoča nekaj o vas. Vsak, ki poglobljeno dela na sebi, se bo vprašal, zakaj ...