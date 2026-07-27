Dobra vila Maja: Ne iščite krivcev, temveč rešitve (Suzy)
Ko človek postane izkušen raziskovalec, začne opazovati, zakaj se mu nekaj dogaja tako, kot se mu, ter v vsaki stvari in situaciji najde sporočilo.
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Maja Debevc FOTO: Tanja Zrinski
Maja Debevc
27. 7. 2026 | 06:25
27. 7. 2026 | 07:29
2:57
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Ste kdaj opazili, koliko moči in znanja se skriva v okoliščinah in ljudeh v vašem življenju? Ko človek postane izkušen raziskovalec, začne opazovati, zakaj se mu nekaj dogaja tako, kot se mu, ter v vsaki stvari in situaciji najde sporočilo. Bolj ko se boste poglabljali v okoliščine, več razumevanja o sebi boste pridobili. Vaša moč se vedno skriva v razumevanju. Vsak dogodek je namig in vsaka preizkušnja vam razkriva nekaj o vas.
Predstavljajte si, da vas nekdo zavrne. Začnete iskati krivca. V resnici pa vam situacija sporoča nekaj o vas. Vsak, ki poglobljeno dela na sebi, se bo vprašal, zakaj ...