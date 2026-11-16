Dobra vila Maja: Ne zaljubite se v tisto, kar bi lahko bilo (Suzy)

ODNOSI

Velikokrat dobim vprašanje, zakaj ženska tako težko zapusti moškega, čeprav se zaveda, da je ne želi za partnerico.

Pravi, da ga ljubi, čeprav ni pozoren do nje. Pomembno je razumeti, da se ženska ne oklepa moškega, ampak občutka, ki ga želi doživeti ob njem. Igra igro moči, saj verjame, da je vredna ljubezni, če jo izbere nedostopen moški. Moškega ne vidi takšnega, kakršen je, ampak takšnega, kakršnega si njena duša želi, da bi postal. Zaljubi se v njegov potencial, ne v resničnost. Ključno je, da odnos vedno presojamo po tem, kar res dobivamo, ne po tem, kar verjamemo, da je mogoče. Ravno zato je odnos težko zapustiti. Pomembno je razumeti, da ljubezen do nekoga še ne pomeni, da je odnos dober za nas. ...