Dobra vila Maja: Od nezavednih vzorcev k zavestni izbiri (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Ste še vedno odvisni od zunanjih potrditev, ranljivi, posesivni ali nagnjeni k nadzoru? Za vsem tem stoji ego s svojim sistemom iluzij, ki vas ohranja v strahu.

Vsak dan vas oddaljuje od vašega pravega bistva, medtem ko vas ljubezen znova povezuje s seboj. Ko začnete prepoznavati iluzije, ki jih ustvarja strah, ego postopoma izgublja moč. Tudi sama sem nekoč napačno razumela trpljenje. Verjela sem, da so me drugi zapustili, potem sem spoznala, da trpim, ker ne znam biti sama. Ko sem začela na stvari gledati skozi oči ljubezni, se je vse spremenilo. Razumela sem, da ljudi zadržujem ob sebi predvsem zaradi občutka varnosti. Strah pred samoto nas namreč hitro naredi odvisne od drugih. Če vso bolečino pripišemo drugim, izgubimo možnost, da bi zares ...