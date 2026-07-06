Dobra vila Maja: Odložite očala in poglejte bistvo (Suzy)

Velikokrat me ljudje vprašajo, kaj morajo narediti za spremembo. V resnici nič, ker vse že ste. Ste duša z globokim znanjem, ki ste ga samo pozabili. Preseči morate le iluzije, skozi katere gledate svet. Torej se nehajte popravljati, kajti s tem si govorite, da niste dovolj dobri. Spreminjajte svojo zaznavo in se začnite zavedati iluzij. Mnogi menijo, da je njihov problem večji od prijateljevega. Poglejmo svoje težave matematično. Če rečemo, da je 1 + 1 = 3 ali da je 1000 + 1000 = 3000, v šoli izgubimo eno točko. Napaka je napaka – rezultat je napačen. Samo ego živi od ideje, da je neki problem velik. V resnici je oboje enako, ne glede na to, kako velik je račun ali problem v našem umu. Rezultat je isti: v našem umu ni miru.

Začnite se zavedati, da duhovnost in delo na sebi nista iskanje rešitev. Gre za opazovanje naših odzivov – tega, kako delujemo. Problem ni zunanja situacija, ampak način, kako jo razumemo. Kaj je v resnici opazovanje? Ne gre za to, da je nekaj narobe in da moramo to popraviti. Najprej opazujte jezo, strah, napad, obrambo in obsojanje. Če smo v avtomatični nastavitvi, se večinoma branimo ali napadamo. Če samo opazujemo, jasneje vidimo svoje vzorce in prepričanja. Predvsem pa dopustimo nekaj novega, drugačnega. Dopustimo nov pogled – in to je v resnici sprememba, ki jo iščemo.

Jasnost pride iz razumevanja stvari. In ko razumemo, se ne odzivamo več iz strahu. Odložite 'očala' in spoznali boste svojo čudovitost.

Ključno je, da najprej dojamemo, kaj se vam dogaja in katera rožnata očala nosimo, skozi katera gledamo svet. V roke vzemimo katera koli očala, ki jih imamo – lahko tudi sončna. Zagotavljam vam, da boste iluzije laže razumeli, ko si jih boste nadeli. Ali ne vidite, da se vaš pogled spremeni, ko pogledate skoznje? Poskusite pogledati skozi več različnih očal oz. več sončnih očal. Ali niso barve drugačne – ostrejše, svetlejše ali temnejše? Očala lahko menjate, vendar vi ostajate enaki. Vidite bistvo? Vi se niste spreminjali, spreminjal se je samo vaš pogled.

Dovolite si videti jasneje. Jasnost pride z razumevanjem, in ko razumemo, se ne odzivamo več iz strahu. Takrat lahko odložimo očala in spoznamo čudovito različico sebe.