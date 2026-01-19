  • Delo d.o.o.
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Odprite se možnostim (Suzy)

Tukaj smo, da ustvarimo novo vibracijsko frekvenco.
Maja Debevc FOTO: Tanja Zrinsky
Maja Debevc FOTO: Tanja Zrinsky
Maja Debevc
 19. 1. 2026 | 06:25
A+A-
Na ta čudoviti planet ste prišli zaradi izkušenj. A zemeljsko življenje ni le osebna pot in rast, ampak tudi skupna odgovornost za dvig kolektivne zavesti. Prišli ste izkušat svet dvojnosti, polarnosti in skozi to izbirati izkušnje, da bi bolje razumeli sebe kot zavest, ki v resnici presega svetove dvojnosti in vibrira v svetu enosti. Samo fizična realnost omogoča izkušanje in razumevanje konceptov univerzalnih zakonov in koncepta svobodne volje in izbire. Skozi prebujanje se spominjate, kdo ste kot duše, zavesti in povezave z božanskim. Če ste se zdaj vprašali, zakaj se ne spomnite vsega ...

duhovni nasvet
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
