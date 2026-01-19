Dobra vila Maja: Odprite se možnostim (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Tukaj smo, da ustvarimo novo vibracijsko frekvenco.

Na ta čudoviti planet ste prišli zaradi izkušenj. A zemeljsko življenje ni le osebna pot in rast, ampak tudi skupna odgovornost za dvig kolektivne zavesti. Prišli ste izkušat svet dvojnosti, polarnosti in skozi to izbirati izkušnje, da bi bolje razumeli sebe kot zavest, ki v resnici presega svetove dvojnosti in vibrira v svetu enosti. Samo fizična realnost omogoča izkušanje in razumevanje konceptov univerzalnih zakonov in koncepta svobodne volje in izbire. Skozi prebujanje se spominjate, kdo ste kot duše, zavesti in povezave z božanskim. Če ste se zdaj vprašali, zakaj se ne spomnite vsega ...