Dobra vila Maja: Osvobodite svojo notranjost (Suzy)

DOBRA VILA

Če nekdo o vas nekaj reče in vas to globoko prizadene, to pomeni le, da v tistem trenutku ne verjamete dovolj vase in laži drugih sprejemate kot svojo resnico.

Kolektivni zavesti se trenutno veliko dogaja. Staro odpada, postavlja se novo. Nova energija zahteva sodelovanje, povezanost in enost. Če se še vedno zapletate v odnose, v katerih vas ljudje izzivajo, se začnite zavedati, da to počnejo, ker morajo čutiti moč, ker želijo biti popolni in podzavestno ustvarjajo neravnovesje. To počnejo, da bi se sami počutili bolje. Če trenutno delate na notranjem ravnovesju, ga ne morete doseči tako, da hodite v bitke s takšnimi ljudmi. Zapomnite si: ravnovesja ne boste našli skozi izzive iz okolice, temveč skozi notranji mir in miren pogled na svet ter ljudi. ...