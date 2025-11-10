Dobra vila Maja: Poiščite notranji mir in spoznajte, kdo ste v resnici (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Se tudi vi sprašujete, kako si spremeniti življenje? Vse se začne in konča pri naših mislih, občutkih in čustvih.

Če želite kar koli spremeniti, potrebujete nov način razmišljanja, ki ga lahko uvedete, ko ne verjamete več stari zgodbi, ampak začnete zavestno izbirati novo. Proces je sicer preprost, a zahteva veliko vaje in časa. Najprej moramo zaznati in opaziti svoj miselni vzorec, da lahko začnemo preverjati, ali je resničen, nam služi in ali nas omejuje. Zavedati se moramo učinka te misli na naše življenje, zato jo moramo spremeniti, za tem pa utrditi nov način razmišljanja, zato novo misel ponavljamo in živimo. Začnite se zavedati, da je to samo misel, ne dejstvo. Zamenjajte jo. Iz 'nisem dovolj ...