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Dobra vila Maja: Poslušajte um in svoje občutke (Suzy)

Kako boste slišali sebe, če vaš um sprejema toliko informacij iz naprav?
Dobra vila Maja. FOTO: Marja Bizjak
Dobra vila Maja. FOTO: Marja Bizjak
Maja Debevc
 15. 6. 2026 | 06:25
3:09
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Ljudje me sprašujejo, kaj se dogaja v svetu. Toliko strahu, kot ga je zadnje čase v zraku, že dolgo ni bilo. Prav je, da ste obveščeni o tem, kaj se dogaja, a ni treba, da vsak dan spremljate ponavljajoče se informacije, ki se naselijo v vaš um. Pozornost raje namenite naravi, lepim stvarem in ljudem, ki jih imate radi. Pomembno je, da ste prisotni v trenutku. Zelo dobro veste, da če laž nekajkrat ponovimo, ta postane resnica. Ne dovolite, da zunanji svet postane vaša resnica. Vaša resnica je vaš notranji občutek. Ali ne vidite manipulacije uma na vsakem koraku? Nezaupanje vase povzroča ...
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