Dobra vila Maja: Postanite duhovno odgovorni (Suzy)

DUHOVNI NASVET

V resnici je vaša prvinska naravna moč ustvarjanje. Svetloba kreira in tema ruši.

To pomeni, da prevzemate odgovornost za svoje notranje stanje prek misli, občutkov, besed in dejanj. Gre za zavedanje, da smo več kot samo um in telo: tudi duša, zavest in duh. Zelo pomembna je notranja integriteta – da spoznavamo svojo pravo naravo in smo iskreni do sebe in drugih, odgovorni za svoje misli in čustva, ne glede na okoliščine, da duhovno odrastemo. Tako imamo zavedanje, da smo vsi povezani in da posledice naših dejanj vplivajo na druge. Duhovna odgovornost je tudi podpora drugim na njihovi poti in naša zavestna ravnanja morajo biti v skladu z višjimi vrednotami. Na poti ...