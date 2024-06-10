Dobra vila Maja: Predajte se (Suzy)

DOBRA VILA

Spustite stvari in se lahkotno podajte proti svojim ciljem brez pričakovanj in pomembnosti. Predvsem brez negativnih misli in upora v telesu.

Prepričana sem, da ste se ob delu na sebi že velikokrat srečali s tem, da se je v življenju treba predati. Vendar kaj to pomeni v praksi? To pomeni, da na neki način niste zapornik svojih ciljev in tistega, kar si želite. S cilji niste več obsedeni, ampak dovolite, da se zgodijo spontano, tako kot je namenjeno. Dovolite, da se zgodijo tako, kot se morajo v vaše najvišje dobro. Tukaj se sama velikokrat spomnim na: Zgodi se tvoja volja. Veste, pri tem ne gre za to, da nekdo drug dirigira naše življenje, ampak da se vedno vse zgodi v povezavi z našo rastjo in predrojstnim načrtom naše ...