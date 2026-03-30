Dobra vila Maja: Prevzemite odgovornost (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Moja notranja slika, ki določa skoraj vse v mojem življenju, se je spremenila. Ne čakam več na potrditve, da bi verjela vase.

Včasih sem verjela, da nisem dovolj dobra. Z delom na sebi sem ozavestila, da to ni moja resnica in da sama nosim odgovornost za to, kaj čutim in kaj menim o sebi. Moja notranja slika, ki določa skoraj vse v mojem življenju, se je spremenila. Ne čakam več na potrditve, da bi verjela vase. Pred leti sem spoznala, da imam izbiro. Ugotovila sem, da sem ujeta v zgodbah, ki niso moja resnica, in da sem sama odgovorna za notranje občutke. Stvarem, ki jih sami nimamo, dajemo veliko pomembnost. Prav tako nam je pomembno, da nas opazijo, pohvalijo, nas ovrednotijo. Začnite se osvobajati pomembnosti, ...