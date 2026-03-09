Dobra vila Maja: Prišel je čas (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Sami ste povabili temo v svoje življenje in samo vi jo lahko odslovite.

Če verjamete v boj, trpljenje, bitko, manipulacijo, dvom, strah, bolečino, boste to igro igrali še leta. Določenih lekcij se naučimo, le če se znajdemo v skušnjavi. Boste izbrali temo ali svetlobo? Tema je na Zemlji, da se prebudite. Ne vidite, da vsak dan izbirate? Imate moč, lahko rečete ''ne'. Zakaj dovolite, da so drugi vaša avtoriteta, ko ste to lahko sami? Odkrijte svojo moč, ki vam je bila odvzeta na eleganten način. Povežite se s svojo resnico in telesom. Prejeli boste odgovore. Začnite izbirati, saj imate svobodo izbire. Sami ste povabili temo v svoje življenje in samo vi jo lahko ...