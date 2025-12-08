Dobra vila Maja: So čudeži samo za superjunake? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Dokler skozi misli in čustva ne odrastemo, ne moremo dostopati do višjih in globljih znanj.

Prepričali so nas, da so določene stvari samo za superjunake. Je to res? Prav vsak lahko dostopa do polja možnosti. Če ta trenutek zaprete oči in si predstavljate sebe v kakršni koli situaciji, je to mogoče. V trenutku, ko berete to kolumno, je okoli vas neskončno veliko potencialov. V tem trenutku se lahko manifestira katera koli ideja, izkušnja in realnost. Kako začnemo dostopati do tega polja? Ko utišamo svoje misli in čustva, se povežemo prek občutka s svojo dušo. Spet smo tam, kajne? Misli in čustva so kot varuh vrat med vašo dušo in telesom. Če nimamo povezanega telesa in duše, težko ...