Dobra vila Maja: Spoznajte se skozi svoja čustva (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Zrelost ni v tem, da ničesar ne čutimo, temveč da lahko globoko čutimo in ob tem ostanemo notranje stabilni.

Zemlja in človeštvo se premikata skozi obdobje intenzivnih energijskih sprememb. Smo v času, ko je treba prebuditi zavedanje in okrepiti svojo občutljivost. Pomembno je, da ničesar ne sprejemamo za samoumevno, temveč razvijamo lastno presojo. Zavedanje pomeni, da začnemo opažati, kaj se v resnici dogaja v nas, in ne delujemo več samodejno. Prevelik del življenja smo namreč preživeli, ujeti v navade, vzorce, prepričanja in pričakovanja, ki smo jih prevzeli od družine, okolja in družbe. Vse to so filtri in omejitve, skozi katere doživljamo življenje. Veliko ljudi dela na sebi in išče ...