Dobra vila Maja: Sprememba je smrt stare identitete (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Prebujen človek čuti globok mir tudi sredi največjega kaosa, prepozna iluzije in občuti moč brez strahu.

Ko gremo skozi izkušnjo prebujenja, presežemo vse iluzije. Prebujenje bi primerjala z vstajanjem iz postelje, razsvetljenje nastopi kmalu po tem. V takšnem stanju je človek buden in prisoten v trenutku. Je čista zavest, brez tančic in iluzij. Prebuditi se pomeni, da nehaš verjeti, da si to, kar nisi, in se spomniš, kdo si v resnici. Kaj to prekriva? Vaš um z vašimi mislimi, sodbami, pričakovanji, prepričanji, pomembnostjo in raznimi zgodbami. Tudi s čustvi prekrivate, kdo ste v resnici, ker pravite, da ste jezni. Ste vi res jeza ali samo čutite jezo? Prebujen človek čuti globok mir tudi sredi ...