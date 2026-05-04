Dobra vila Maja: Tišina razkriva vse potlačeno in skrito (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Sprva boste našli svoje sence in pogledali v svoje temne dele. A prav v teh trenutkih surove resnice se skriva vaša svoboda. Takrat odpadejo vse iluzije, takrat srečate svoj resnični jaz.

Tudi vi že leta delate na sebi, razumete, da ste kreatorji svojega življenja, a se še vedno kdaj zalotite, da nepotrpežljivo čakate želeno? Zapomnite si: nepotrpežljivost zamegli sočutje do sebe in sočloveka. Verjamem, da si želite hitrih rešitev, vendar smo se v zadnji kolumni naučili, da ključ ni v rešitvah, temveč v vašem notranjem miru. Ne gre za to, da nekaj naredite, ampak da se umirite. V resnici delate na sebi, ker iščete notranji mir. Ali ni to pravzaprav paradoks? Delate na sebi, da bi se umirili. Še niste opazili, da umiriti se in najti notranji mir pomeni preprosto ustaviti se? ...