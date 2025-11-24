Dobra vila Maja: Umirite svoj živčni sistem (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Napad je vedno skrivanje svoje ranljivosti.

Dokler bodo ljudje v preživetvenem mehanizmu v mislih in čustvih, Zemlja ne bo vibrirala v višjih frekvencah. Ker so vaše misli in čustva v avtomatskih reakcijah, vas imajo te pod nadzorom. Vaš živčni sistem se je naučil komunicirati tako, da vse vidi kot nevarnost. Lahko greste v beg in se umaknete, se zaprete vase ali zmrznete, greste v napad, boj in kritizirate, se branite, dokazujete ali ste besni. Napad je vedno skrivanje svoje ranljivosti. Takšni ljudje so se naučili preživeti v okolju z bojem, to jim pomeni varnost. Nenehna pripravljenost na napad je posledica nepredelane bolečine. ...