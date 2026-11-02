  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Vaš glas šteje (Suzy)

Strah človeka močno ovira pri izražanju. Zaradi svojih prepričanj in bojazni pred zavrnitvijo si prizadeva ugajati drugim.
Maja Debevc FOTO: Marja Bizjak
Maja Debevc FOTO: Marja Bizjak
Maja Debevc
 2. 11. 2026 | 06:00
2:53
A+A-
Morda ste že opazili, da je iskrena komunikacija povezana z osebno močjo? Ljudje, ki so našli svojo identiteto, se izražajo drugače. Poudarjajo lastno resnico, namesto da bi govorili tisto, kar drugi želijo slišati. Njihov občutek lastne vrednosti ni več odvisen od odzivov okolice. Ne bojijo se zavrnitve in bolje razlikujejo med svojimi pričakovanji in pričakovanji drugih. Strah človeka močno ovira pri izražanju. Zaradi svojih prepričanj in bojazni pred zavrnitvijo si prizadeva ugajati drugim. Kdor se zaveda samega sebe, komunicira iskreno. Svoje mnenje izrazi brez potrebe po strinjanju ...
Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

čustvaodnosiDobra vila Majakomunikacijanasvetpogovorosebna moč
ZADNJE NOVICE
08:21
Novice  |  Slovenija
ISKANJE IZGUBLJENIH UMETNIN

Zamolčani slikar se vrača v Bohinj, bil je sodelavec Gustava Klimta (FOTO)

Narodna galerija in Bohinjci iščejo dela znamenitega avstrijskega secesijskega slikarja Ernsta Stöhra.
Tina Horvat2. 11. 2026 | 08:21
08:14
Šport  |  Tekme
NBA

Luka Dončić se je takole zapletel v oster obračun z zvezdnikom Toronta (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik se je znova znašel v središču pozornosti zaradi ostrega obračuna, tokrat s Scottiejem Barnesom iz Toronta.
2. 11. 2026 | 08:14
08:11
Razno
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: Same dobre ideje za topla in nasitna kosila

Od kavre in piščanca po normandijsko do lazanje in kremastih testenin – pet toplih kosil, ki bodo prijala v prvem novembrskem tednu.
Odprta kuhinja2. 11. 2026 | 08:11
08:05
Lifestyle  |  Astro
ZVEZDNE NOVICE

Teden z Luno: pred nami je teden preobratov, en dan bo poln strasti, drug pa prinesel nemir

Luna bo potovala skozi leva, devico, tehtnico in škorpijona. Čakajo nas čustveni odzivi, nepričakovani zapleti, iskreni pogovori in priložnosti za ljubezen.
Joy Lotos2. 11. 2026 | 08:05
08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Odložite telefone, to je način, kako praznike kakovostno preživeti z družino

Prazniki so odlična priložnost za skupne družinske trenutke, vendar ni vseeno, ali ta čas preživimo ob nečem, kar nas povezuje, ali zatopljeni v vsak svoj pametni telefon zgolj sedimo v istem prostoru. Odličen način za krepitev odnosov so družabne igre!
2. 11. 2026 | 08:00
07:59
Novice  |  Slovenija
UNIČENI TRANSPARENTI

Županska kandidatka SDS podala prijavo na policijo: »Nekdo želi, da se umaknem ...« (FOTO)

Tarča vandalizma naj bi bili le njeni predvolilni transparenti, medtem ko so plakati drugih kandidatov ostali nedotaknjeni.
2. 11. 2026 | 07:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki