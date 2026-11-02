Dobra vila Maja: Vaš glas šteje (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Strah človeka močno ovira pri izražanju. Zaradi svojih prepričanj in bojazni pred zavrnitvijo si prizadeva ugajati drugim.

Morda ste že opazili, da je iskrena komunikacija povezana z osebno močjo? Ljudje, ki so našli svojo identiteto, se izražajo drugače. Poudarjajo lastno resnico, namesto da bi govorili tisto, kar drugi želijo slišati. Njihov občutek lastne vrednosti ni več odvisen od odzivov okolice. Ne bojijo se zavrnitve in bolje razlikujejo med svojimi pričakovanji in pričakovanji drugih. Strah človeka močno ovira pri izražanju. Zaradi svojih prepričanj in bojazni pred zavrnitvijo si prizadeva ugajati drugim. Kdor se zaveda samega sebe, komunicira iskreno. Svoje mnenje izrazi brez potrebe po strinjanju ...