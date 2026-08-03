Dobra vila Maja: Vi niste jeza, le doživljate jo (Suzy)

DOBRA VILA

Krivda rojeva strah, ta pa vodi v obrambo, napad, obtoževanje drugih in nenehno potrjevanje ega. Prav zaradi krivde imate težave tudi v vsakdanjem življenju.

Ste kdaj opazili, kaj je osrednje bistvo ega? Bistvo njegovega sistema iluzij je krivda. Krivda rojeva strah, ta pa vodi v obrambo, napad, obtoževanje drugih in nenehno potrjevanje ega. Prav zaradi krivde imate težave tudi v vsakdanjem življenju. Ego jo potrebuje in je ne želi odpraviti, saj je nujna za njegov obstoj. Po lestvici čustev je krivda med najnižjimi in ustvarja eno najnižjih frekvenc. Naša lažna identiteta nenehno ustvarja okoliščine, v katerih moramo tekmovati, se primerjati, potrjevati in napadati. Napad se lahko kaže kot zamera, kritiziranje, sovraštvo, maščevanje, poniževanje, ...