Dobra vila Maja: Zakaj je sočutje tako pomembno? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Moč in samozavest rasteta skozi ponovitve. Ljubezen do sebe se gradi postopoma – tudi skozi napake. Veličina ni v popolnosti, temveč v tem, da kljub vsemu nadaljujemo.

Ste opazili, da vas življenje vse pogosteje uči sprejemanja drugih? Kot da vas okolica preizkuša – ali boste še reagirali na besede drugih ali boste znali ostati mirni. Kolektivna zavest se vse bolj premika v prostor sočutja, ki v resnici pomeni ustvarjanje miru. Gre za to, da sedite pred človekom, ga vidite, sprejmete tam, kjer je, in ste pomirjeni s tem. Ni več potrebe po dokazovanju ali potrjevanju lastnega prav. Preprosto sprejmete resnico sogovornika. Sočutje postane prostor miru, notranji mir vstopna točka do srca. Zato je ključno, da se znate umiriti vedno, ko padete iz ravnovesja. ...