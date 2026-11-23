DUHOVNI NASVET

Ljudje pogosto ne iščejo resnice in informacij, da bi razumeli stvari, ampak da bi si potrdili tisto, v kar že verjamejo.

Ljudje težko vidijo resnico, ker bi morali ob njenem sprejetju priznati, da tisto, v kar so verjeli, ni tako, kot so mislili. Velikokrat imajo koristi od obstoječega stanja in si ne želijo sprememb, zato resnica pogosto sploh ni povezana z dejstvi, ampak s čustvi, strahom in interesi. Ljudje pogosto ne iščejo resnice in informacij, da bi razumeli stvari, ampak da bi si potrdili tisto, v kar že verjamejo. Priznati si resnico je boleče, ker spoznamo, da smo se motili. Tako resnica ogrozi našo predstavo o sebi, našo lažno identiteto. Človek ne slepi samega sebe, ker ne bi poznal resnice – slepi ...