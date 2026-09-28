Dobra vila Maja: Zakaj se mi to dogaja? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Ste že opazili, da vsakič, ko nas nekaj zaboli, zgradimo obrambni zid?

Vedno bolj spoznavam, kako nas potlačena čustva držijo v omejenem stanju. Ključno je, da ob ponavljanju istih dogodkov zadevo ustavite ter prekinete tok misli in čustev. Opazili boste, da si zgodbe pogosto razlagamo po svoje, čeprav morda sploh niso takšne, kot mislimo, da so. Ste že opazili, da vsakič, ko nas nekaj zaboli, zgradimo obrambni zid? Pomembno je, da si dovolimo slediti čustvu, saj nam prinaša informacije o nas samih. Če mu pustimo, da se razvije, lahko odkrijemo, kaj se skriva pod našim strahom. Čustva so pravzaprav vrata, skozi katera lahko stopimo, če si jih dovolimo občutiti. ...