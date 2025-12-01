Dobra vila Maja: Zakaj včasih ne verjamemo? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Um vam bo pripovedoval, kaj je prav, občutek pa ne bo vedel, zakaj, samo vedel bo.

Vaši možgani so navajeni verjeti samo tistemu, kar je vidno, otipljivo, preverljivo in na podlagi tega jasno in varno. Ko začnemo govoriti o energijah, vesolju, frekvencah, vibracijah, lahko laikom to zelo hitro postane neumno in brez pomena. Pa je res? Kaj se v letih našega druženja še nismo naučili, da imate intuicijo in občutek? Se boste še naprej slepili, da to ne obstaja? Samo odločite se, ali boste sledili naučenim stvarem ali poslušali sebe? Zakaj se poslušati? Ker ste vi edina oseba, s katero boste vse življenje. Če se ne boste, boste začeli živeti za druge in bili tisto, kar si ...