Dobra vila Maja: Želite mir ali maščevanje? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Notranji dialog raje usmerite k iskanju rešitev. Ključna razlika med premlevanjem in reševanjem problema je v vprašanjih, ki si jih zastavljate.

Kolikokrat se, ko vas nekdo prizadene, v vas začne notranji pogovor? Premlevate, kaj bi mu povedali, želite si, da bi vas nekoč razumel, razmišljate, kaj bi mu lahko dokazali. En del vas si želi miru, drugi načrtuje, kako bi ta oseba občutila, kar občutite vi. Vedno znova se vračate k dogodku, čutite jezo in premišljujete o maščevanju. Osebo želite kaznovati, saj imate občutek, da boste tako ohranili samospoštovanje. A neskončno premlevanje ne prinese zaključka, ki ga pričakujete. Pomembno je, da prekinete krog ponavljajočih se misli in čustev. To v resnici pomeni, da odpustite in dogodek ...