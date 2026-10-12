Dobra vila Maja: Znanje je moč (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Vedno več ljudi postaja pozornih na svoje misli in občutke ter se zaveda, kako močno vplivajo na doživljanje življenja.

Živimo v obdobju velikih sprememb, pretresov in rušenja starih načinov razmišljanja. Vse, kar je dolgo veljalo za resnico in nekaj samoumevnega, danes ne deluje več in ljudje v marsikaj, kar so nekoč sprejemali brez vprašanj, ne verjamejo več. Namen tega procesa je večje zavedanje in osebno opolnomočenje. Bistvo je, da opazite svoje misli, zavestno usmerite svojo pozornost, izberete svoj odziv in temu primerno ukrepate. Spreminjata se način razumevanja resničnosti in naš odnos do osebne moči. Ljudje se vse bolj zavedajo kozmične inteligence, energije in povezanosti vsega obstoječega. Niste le ...