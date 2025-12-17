Dobri mož Jernej Kuntner: rad razveseljuje najmlajše (Suzy)

Jernej Kuntner je v svoji karieri utelesil številne like. Smejali smo se mu v komičnih uspešnicah, blestel je v dramah, že leta je tudi zaposlen v Lutkovnem gledališču Ljubljana, kjer med sodelavci velja za gonilo smeha in poklicnih šal. Vedno je rad poudarjal, da najraje ustvarja za najmlajše gledalce in gledalke, zato od leta 2003 redno sodeluje pri slovenskih sinhronizacijah risanih in animiranih filmov, prav tako jih dobri dve desetletji režira. Vsestranski igralec pravi, da mu v teh predprazničnih dneh srce še posebno radostno zaigra ob razveseljevanju otrok, in ne skriva ponosa, da so mu letos v prestolnici zaupali vlogo Miklavža. V njegovih škornjih se je počutil odlično, najlepše občutke je doživel ob pogledu na nasmejane obraze otrok, ki so ga med sprevodom opazovali z velikimi in radovednimi očmi. Petinpetdesetletnik se v vlogi dobrih mož odlično počuti ter se veseli vseh prihajajočih priložnosti, ko bo lahko znova oblekel njihova topla oblačila.