  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZNANI BOŽIČKI

Dobri možje s slovenske estrade: Siva kučma, bela brada (Suzy)

Razveseljevalci otrok so že pošteno izmučeni od dolgoletnega staža, zato bi se jim včasih nedvomno prilegla zvezdniška zamenjava.
Frajerja Nasveti so dobrodošli in Magnifico si jih rad izmenja z Janom Plestenjakom. Eden ima božične žurke, drugi poje, da bo za božič sam. Ostaja le še dilema, ali je modrooki lomilec ženski src bolj primeren za Miklavža ali parklja. Odkar je po hitrem postopku zamenjal barvo las in brade, je samo pridobil na šarmantnosti.
Frajerja Nasveti so dobrodošli in Magnifico si jih rad izmenja z Janom Plestenjakom. Eden ima božične žurke, drugi poje, da bo za božič sam. Ostaja le še dilema, ali je modrooki lomilec ženski src bolj primeren za Miklavža ali parklja. Odkar je po hitrem postopku zamenjal barvo las in brade, je samo pridobil na šarmantnosti.
R. S., Foto: Črt Piksi, Mediaspeed, Marko Feist, Drago Perko
 27. 12. 2025 | 06:00
0:41
A+A-
Otroški napev se odlično poda našim vrlim možakarjem, ki so vedno bolj podobni Miklavžu, Božičku in dedku Mrazu. Narava jih je posrebrila, nam pa so se ob pogledu nanje porodile hudomušne misli, da bi jih lahko oblekli v kostume in poslali na pot. Razveseljevalci otrok so že pošteno izmučeni od dolgoletnega staža, zato bi se jim včasih nedvomno prilegla zvezdniška zamenjava. Vajenec Tako kot ena lastovka še ne prinese pomladi, tudi en sivi pramen las ni dovolj, da bi lahko Bojan Cvjetićanin nadomestil strička Božička. Zadostuje pa za delovno mesto vajenca. Ker je med otroki vsaj tako ...

Več iz teme

božočkislovenska estradaJan PlestenjakSuzy
ZADNJE NOVICE
07:25
Bulvar  |  Domači trači
NA SNEMANJU ZADNJE ODDAJE

Poglejte čustveno slovo Japajade šova po zgolj dveh sezonah, kljub dobri gledanosti je konec (FOTO)

Za leto 2026 na RTV pripravljajo novo, a termin predvajanja še ni znan.
Mojca Marot27. 12. 2025 | 07:25
07:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Božični spor zaradi otroka: bivša in njen oče zmerjala očeta

Policisti so obema na kraju izdali plačilni nalog.
27. 12. 2025 | 07:13
07:00
Lifestyle  |  Polet
DOBRO JE VEDETI

Šok iz Nemčije! Fižol razglašen za strupeno rastlino leta 2026 - nutricionist razkriva, ali imamo razlog za paniko

Ali je ena najbolj priljubljenih slovenskih jedi res nevarna?
Miroslav Cvjetičanin27. 12. 2025 | 07:00
06:45
Premium
Novice  |  Slovenija
POZOR

Požarne straže proti petardam na Koroški Beli in Javorniku: gasilci lovijo kršitelje, policija opozarja na visoke globe

Člani PGD Koroška Bela že od 21. decembra dežurajo tudi v večernih urah.
27. 12. 2025 | 06:45
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Prihaja težka zima, trije astrološki znaki se bodo soočali s hudimi izzivi

Astrologija poudarja, da zima ne prinaša le izzivov, temveč tudi priložnosti za notranjo rast, preobrazbo in pogum.
27. 12. 2025 | 06:00
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI BOŽIČKI

Dobri možje s slovenske estrade: Siva kučma, bela brada (Suzy)

Razveseljevalci otrok so že pošteno izmučeni od dolgoletnega staža, zato bi se jim včasih nedvomno prilegla zvezdniška zamenjava.
27. 12. 2025 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki