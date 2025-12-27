Dobri možje s slovenske estrade: Siva kučma, bela brada (Suzy)

ZNANI BOŽIČKI

Razveseljevalci otrok so že pošteno izmučeni od dolgoletnega staža, zato bi se jim včasih nedvomno prilegla zvezdniška zamenjava.

Frajerja Nasveti so dobrodošli in Magnifico si jih rad izmenja z Janom Plestenjakom. Eden ima božične žurke, drugi poje, da bo za božič sam. Ostaja le še dilema, ali je modrooki lomilec ženski src bolj primeren za Miklavža ali parklja. Odkar je po hitrem postopku zamenjal barvo las in brade, je samo pridobil na šarmantnosti.

Otroški napev se odlično poda našim vrlim možakarjem, ki so vedno bolj podobni Miklavžu, Božičku in dedku Mrazu. Narava jih je posrebrila, nam pa so se ob pogledu nanje porodile hudomušne misli, da bi jih lahko oblekli v kostume in poslali na pot. Razveseljevalci otrok so že pošteno izmučeni od dolgoletnega staža, zato bi se jim včasih nedvomno prilegla zvezdniška zamenjava. Vajenec Tako kot ena lastovka še ne prinese pomladi, tudi en sivi pramen las ni dovolj, da bi lahko Bojan Cvjetićanin nadomestil strička Božička. Zadostuje pa za delovno mesto vajenca. Ker je med otroki vsaj tako ...