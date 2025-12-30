  • Delo d.o.o.
DOKUMENTARNI FILM

Dokumentarec Melanie Trump: Pa smo spet tukaj! (Suzy)

Dokumentarec bo na ogled od 30. januarja 2026 dalje.
Film spremlja priprave na drugo selitev v Belo hišo ter spopadanje z vsakodnevnimi izzivi.

Na kratko naj bi se v njem pojavila tudi Donald in Barron.

Režiser uspešnic Ful gas se je leta 2018 zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju umaknil iz industrije.

M. F., FOTO: Profimedia
 30. 12. 2025 | 21:00
1:21
Konec novembra je Melania Trump razkrila, da je ustanovila svojo produkcijsko hišo Muse Films, katere prvi projekt je snemanje dokumentarnega filma o njej z naslovom Melania. Pravice za njegovo predvajanje je za 37 milijonov evrov odkupil Amazon. Dokumentarec v režiji Bretta Ratnerja, ki je bil obtožen spolnega nadlegovanja, ponuja vpogled v dogajanje dvajset dni pred drugo inavguracijo njenega moža Donalda Trumpa. Melania pri projektu sodeluje tudi kot izvršna producentka. »Imela sem idejo, da posnamem film o svojem zanimivem, ne vedno lahkem življenju,« je januarja povedala v oddaji Fox & Friends.

Snemanje se je začelo decembra lani, kmalu po tem, ko je Trump zmagal na predsedniških volitvah, sedaj je prva dama ZDA pokazala napovednik. Ta se začne s prizorom, v katerem se pred zaprisego moža pripravlja na vstop v rotundo ameriškega Kapitola. Oblečena v temno moder komplet oblikovalca Adama Lippesa se obrne proti kameri in izreče: »Pa smo spet tukaj.« Dokumentarec bo na ogled od 30. januarja 2026 dalje.

