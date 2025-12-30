Dokumentarec Melanie Trump: Pa smo spet tukaj! (Suzy)

Konec novembra je Melania Trump razkrila, da je ustanovila svojo produkcijsko hišo Muse Films, katere prvi projekt je snemanje dokumentarnega filma o njej z naslovom Melania. Pravice za njegovo predvajanje je za 37 milijonov evrov odkupil Amazon. Dokumentarec v režiji Bretta Ratnerja, ki je bil obtožen spolnega nadlegovanja, ponuja vpogled v dogajanje dvajset dni pred drugo inavguracijo njenega moža Donalda Trumpa. Melania pri projektu sodeluje tudi kot izvršna producentka. »Imela sem idejo, da posnamem film o svojem zanimivem, ne vedno lahkem življenju,« je januarja povedala v oddaji Fox & Friends.

Na kratko naj bi se v njem pojavila tudi Donald in Barron.

Snemanje se je začelo decembra lani, kmalu po tem, ko je Trump zmagal na predsedniških volitvah, sedaj je prva dama ZDA pokazala napovednik. Ta se začne s prizorom, v katerem se pred zaprisego moža pripravlja na vstop v rotundo ameriškega Kapitola. Oblečena v temno moder komplet oblikovalca Adama Lippesa se obrne proti kameri in izreče: »Pa smo spet tukaj.« Dokumentarec bo na ogled od 30. januarja 2026 dalje.