Domače je najboljše! Tako se znani Slovenci pripravljajo na zimo (Suzy)

Uživati v razkošju domačega vrta je velikanski privilegij. Vedno več ljudi se odloča za samooskrbo, in kadar vrtnine in sadno drevje bogato obrodijo, zavihajo rokave in pripravijo bogato ozimnico. Znani obrazi pri tem niso izjeme, saj se med njimi skrivajo pravi mojstri in mojstrice v kuhanju slastnih marmelad, sokov, namazov in drugih poslastic.

Sladko, kislo, slano Vsi okusi so dobrodošli na jedilniku Damjane Golavšek. Najpomembneje je, da so z domače grude. Večina zraste na njenem vrtu, nekaj pride s sosednjih njiv, a vse se skuha v pevkinem loncu. Vsak pride na svoj račun, tako sladokusci in ljubitelji marmelad kot tisti, ki prisegajo na primorsko paradižnikovo omako iz hiše Golavšek.

Čarobni vrt Domače je najboljše, pravi plesalka in koreografinja Gordana Grandošek Whiddon. Zlahka ji verjamemo, ko nas povabi na svoj vrt, ki se bohoti z ekološko pridelano zelenjavo. Težko je vse zaužiti sveže, zato poskrbi, da paradižniki, bučke, kumarice in druge dobrote termično obdela ter jih spravi za hladne mesece.

Mami, hvala! Vzor je najboljši učitelj, tako je tudi Metka Albreht hvaležna svojim prednicam, da so ji privzgojile kulinarične spretnosti. Ni stvari, ki je ne bi znala skuhati. Včasih je bila zelo aktivna pri vlaganju zelenjave, dandanes je časovna stiska prevelika in se angažira le še pri marmeladah in paradižnikovih salsah. Te dodajo ozimnici pečat domačnosti in izvirnosti.

Sušimo, režemo, sekljamo Tim Kores - Kori je prekaljen kulinarični mojster, ki ne samo kuha, temveč tudi nabere sestavine za jedi. Iz gozda se nikoli ne vrne brez polne košare gob, in ker jih je nemogoče zaužiti v tolikšnih količinah, jih ustrezno shrani, da so še dolgo užitne. Lahko jih posuši ali spravi v embalažo in postavi v zamrzovalnik.

Vse je uporabno Pri družini Fortuna hrane ne zavržejo. Na treh visokih gredah zraste ravno prav vrtnin in zelišč, da Tinkara ustekleniči okusne napitke iz mete ter zamrzne mogočni por, da bodo še pozimi juhe vsaj tako slastne kot v vročem poletju.

Police so polne Kadar je dobra letina, zakonca Čarman zavihata rokave in napolnita steklene kozarčke s svojimi dobrotami. Valerija in Ivo nista le dobrosrčna angela otrok z rakom, ampak spretna pripravljalca ozimnice. Največji srečneži so tisti, ki dobijo v dar njuno edinstveno pečeno omako ali polivko.

