  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠPORTNA DRUŽINA

Domen in Nika Prevc: Starši so v skrbeh (Suzy)

Njun oče se zaveda, da sta podvržena hudim pritiskom.
Brat in sestra sta se skozi zmagoslavja še bolj povezala.

Brat in sestra sta se skozi zmagoslavja še bolj povezala.

Oče in mama si želita, da bi bilo olimpijskih iger čim prej konec.

Oče in mama si želita, da bi bilo olimpijskih iger čim prej konec.

Ponosni oče se zaveda, da sta njegova otroka podvržena hudim pritiskom.

Ponosni oče se zaveda, da sta njegova otroka podvržena hudim pritiskom.

Brat in sestra sta se skozi zmagoslavja še bolj povezala.
Oče in mama si želita, da bi bilo olimpijskih iger čim prej konec.
Ponosni oče se zaveda, da sta njegova otroka podvržena hudim pritiskom.
T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram, Mediaspeed
 24. 1. 2026 | 16:40
1:13
A+A-

Medtem ko brat in sestra najbolj slavne športne družine kot po tekočem traku osvajata prva mesta, je njun oče Dare v skrbeh. Zaveda se, da sta Domen in Nika podvržena hudim pritiskom in visokim pričakovanjem pred prihajajočimi zimskimi olimpijskimi igrami. Želi si, da bi bilo vsega čim prej konec, saj dobro ve, kako ostri in neusmiljeni so lahko tako mediji kot javnost, če se ne izide po njihovih predvidevanjih. Dejstvo je, da sta njegova otroka nosilca slovenske odprave, ki se bo kmalu podala na prizorišče v italijanska Milano in Cortino. Tam se bodo borili za čim višje uvrstitve, največje breme pa je na plečih smučarskih skakalk in skakalcev. Glede na dosedanje rezultate in serijske zmage se od Prevčevih že skoraj zahteva zlata kolajna. To bi pomenilo zgodovinsko prelomnico, saj se še ni zgodilo, da bi šla zmaga v obeh kategorijah pod isto streho. Tudi mama Julijana bo molila za njun uspeh in varen pristanek. Držimo pesti!

Oče in mama si želita, da bi bilo olimpijskih iger čim prej konec.
Oče in mama si želita, da bi bilo olimpijskih iger čim prej konec.

Ponosni oče se zaveda, da sta njegova otroka podvržena hudim pritiskom.
Ponosni oče se zaveda, da sta njegova otroka podvržena hudim pritiskom.

Več iz teme

Nika PrevcDomen Prevcdružinastaršiskrbi
ZADNJE NOVICE
16:40
Bulvar  |  Suzy
ŠPORTNA DRUŽINA

Domen in Nika Prevc: Starši so v skrbeh (Suzy)

Njun oče se zaveda, da sta podvržena hudim pritiskom.
24. 1. 2026 | 16:40
16:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IZREDNO KORISTNO

Branje je zabava in fitnes za možgane, znižuje tudi raven stresa

Tako urimo koncentracijo, izboljšujemo duševno zdravje, ustvarjalnost in domišljijo ter širimo obzorja.
Aleksander Brudar24. 1. 2026 | 16:20
16:15
Bulvar  |  Domači trači
NEPRIČAKOVANO

Znana vplivnica v strahu za zdravje: izvid jo je povsem pretresel

Sum na resno diagnozo jo je pahnil v popolno negotovost, zato se je odločila za takojšnje nadaljnje preiskave.
24. 1. 2026 | 16:15
15:34
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OD POLITIČNIH VOLITEV DO ZAPORA

Učitelj verouka v BiH aretiran zaradi otroške pornografije, bil je tudi kandidat na volitvah

Med preiskavo njegove družinske hiše so policisti zasegli računalnike, mobilne telefone in druge predmete, povezane s kaznivim dejanjem.
24. 1. 2026 | 15:34
15:15
Novice  |  Svet
NI BILO SMEŠNO

V Kazahstanu šale na račun Borata niso dobro sprejete, pristanete lahko celo v zaporu

Zaradi kršenja javnega reda in miru so obsodili tri navijače.
24. 1. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Polet
SKRBIMO ZA NAŠE MIŠICE

Zakaj mišice propadajo hitreje, kot si mislimo in kako lahko ta proces upočasnimo

Sedeč življenjski slog velja za enega glavnih dejavnikov pospešenega propadanja mišic.
Miroslav Cvjetičanin24. 1. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki