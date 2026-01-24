Domen in Nika Prevc: Starši so v skrbeh (Suzy)

Medtem ko brat in sestra najbolj slavne športne družine kot po tekočem traku osvajata prva mesta, je njun oče Dare v skrbeh. Zaveda se, da sta Domen in Nika podvržena hudim pritiskom in visokim pričakovanjem pred prihajajočimi zimskimi olimpijskimi igrami. Želi si, da bi bilo vsega čim prej konec, saj dobro ve, kako ostri in neusmiljeni so lahko tako mediji kot javnost, če se ne izide po njihovih predvidevanjih. Dejstvo je, da sta njegova otroka nosilca slovenske odprave, ki se bo kmalu podala na prizorišče v italijanska Milano in Cortino. Tam se bodo borili za čim višje uvrstitve, največje breme pa je na plečih smučarskih skakalk in skakalcev. Glede na dosedanje rezultate in serijske zmage se od Prevčevih že skoraj zahteva zlata kolajna. To bi pomenilo zgodovinsko prelomnico, saj se še ni zgodilo, da bi šla zmaga v obeh kategorijah pod isto streho. Tudi mama Julijana bo molila za njun uspeh in varen pristanek. Držimo pesti!

