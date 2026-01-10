Domen in Peter Prevc: Pri nas doma se kar sveti od zlata (Suzy)

ŠAMPIONI

Prevčevi so nedvomno najbolj trofejna družina v Sloveniji.

Veselju ni videti konca. Pri Prevčevih bi že zdavnaj morali nabaviti sef, da bi lahko vanj na varno shranili vse kolajne, oblite z najžlahtnejšo kovino. Natanko 10 let je od tega, ko nas je Peter Prevc spravil v ekstazo ob osvojitvi prestižnega orla za zmago na Novoletni turneji štirih skakalnic. Ob častitljivem jubileju je to ponovil najmlajši brat Domen, ki je triumfalno stopil v tekmovalno vlogo svojega idola. Peter lahko odslej kot član strokovne ekipe z drugega zornega kota spremlja izjemne uspehe naših smučarskih skakalcev. Želje so bile, da bi kateri od preostale falange v športni ...