Domen Prevc, smučarski skakalec: To je najbolj divje poletje (Suzy)

ZMAGOVALCI NE MIRUJEJO

Preden se poletje zares razživi, večina razmišlja, kam bo pobegnila pred vsakdanom.

Olimpijski prvak v smučarskih skokih pa je letos očitno razmišljal predvsem o tem, kako bi drvel med oblaki, po morski gladini ali asfaltu. Če pozimi kraljuje v zraku, v zadnjih mesecih dokazuje, da mu adrenalin pomeni precej več kot le hiter utrip srca. Zanj je način, kako svet začutiti v vsej njegovi silovitosti. Domnu Prevcu so se po sezoni največjih uspehov v karieri odprla vrata, ki so bila prej le priprta. Olimpijski naslov mu ni prinesel le kolajne in večnega mesta v športni zgodovini, temveč tudi priložnosti, o katerih mnogi lahko samo sanjajo – povabila, sodelovanja, nepozabne ...