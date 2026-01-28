  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZNANI V ZVEZDAH

Domen Valič: čas za naraščaj (Suzy)

Trenutno se mu stvari odpirajo tako poslovno kot zasebno.
Foto: Jože Suhadolnik
Foto: Jože Suhadolnik
Mateja Blažič Zemljič
 28. 1. 2026 | 06:00
3:19
A+A-
Domen Valič je po ascendentu odprt, svobodomiseln, napreden vodnar, njegove ideje so pogosto pred njegovim časom. Vladar Uran je na vrhu hiše kariere, kar mu prinaša prepoznavnost, po drugi strani poudarja, da potrebuje različne poslovne projekte ter občutek svobode in inovativnosti pri delu, saj ne bi zdržal v kakšni klasični uradniški službi – pokazati mora svojo edinstvenost in talente. Venera ga naredi simpatičnega in prikupnega, Sonce in Merkur v prvi hiši v ribah kažeta, da se za sproščenim, prijateljskim obrazom skriva globoka intuitivna, čustvena, ustvarjalna, romantična duša. Luna je ...

Več iz teme

Domen Valičastrologijarojstna kartazvezdeplaneti
ZADNJE NOVICE
07:29
Novice  |  Svet
PARNIK BO DOBIL SPOMENIK

Na Reki zbirajo donacije za spomenik ladji, ki je rešila 705 življenj s Titanika

Na njenem krovu je bila večina posadke Hrvatov. Tudi Reka hrani kanček spominov na usodno noč Titanika.
28. 1. 2026 | 07:29
07:21
Novice  |  Slovenija
GLOBE OD 150 DO 400 EVROV

V veljavi novi zakon! Višje globe za povzročanje hrupa, huliganstvo, beračenje

Velja zakon o varstvu javnega reda in miru.
28. 1. 2026 | 07:21
07:14
Premium
Novice  |  Slovenija
VELIKO JE PREKOLESARIL

Kolo za birmo je Alešu spremenilo življenje

Aleš Juvanc je prekolesaril že 100 držav na šestih celinah. Za takšne podvige je potrebnega veliko odrekanja.
Ajda Janovsky28. 1. 2026 | 07:14
07:05
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako zakonca Novak kuhata danes: Vsaka generacija naj si sama nadeva svoje paprike

Novakovi vsak dan sedejo k skupnemu poznemu kosilu, včasih ga pripravijo že odrasli otroci; Valentina obožuje ješprenjevo in ajdovo kašo, Luka pašto s paradižnikovo omako.
Alenka Kociper28. 1. 2026 | 07:05
06:55
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZVEDENSKO MNENJE

Sojenje preobratov: ribniški župan Samo Pogorelc ni bil huje poškodovan

Tako izhaja iz novega izvedenskega mnenja na sojenju Leonardu in Arsenu Novaku.
Aleksander Brudar28. 1. 2026 | 06:55
06:25
Bulvar  |  Domači trači
KOMEDIJA

Alenka Tetičković bo iskala moža

Energična igralka se bo znašla sredi zmešnjave čustev.
28. 1. 2026 | 06:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Kako se napajata Google in Mercedez-Benz?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki