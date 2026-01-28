Domen Valič: čas za naraščaj (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Trenutno se mu stvari odpirajo tako poslovno kot zasebno.

Domen Valič je po ascendentu odprt, svobodomiseln, napreden vodnar, njegove ideje so pogosto pred njegovim časom. Vladar Uran je na vrhu hiše kariere, kar mu prinaša prepoznavnost, po drugi strani poudarja, da potrebuje različne poslovne projekte ter občutek svobode in inovativnosti pri delu, saj ne bi zdržal v kakšni klasični uradniški službi – pokazati mora svojo edinstvenost in talente. Venera ga naredi simpatičnega in prikupnega, Sonce in Merkur v prvi hiši v ribah kažeta, da se za sproščenim, prijateljskim obrazom skriva globoka intuitivna, čustvena, ustvarjalna, romantična duša. Luna je ...