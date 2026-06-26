Domen Valič in Tjaša Žibert: Jeseni bova dobila sina (Suzy)

NOVO POGLAVJE

Odštevata mesece do trenutka, ko bosta postala oče in mama.

Ko ljubezen napiše najlepšo zgodbo, ne potrebujemo veliko besed. Dovolj so pogled, nasmeh in občutek, da se življenje nenadoma razširi v nove razsežnosti. Igralsko-plesni par si leta 2026 ne bo zapomnil le po premierah, uspehih, aplavzih in ustvarjalnih projektih, temveč predvsem po novici, ki je za vedno spremenila njun svet. Odštevata namreč mesece do trenutka, ko bosta postala oče in mama. Pod srcem postavne plesalke in koreografinje Tjaše Žibert raste drobceno bitje. Z Domnom Valičem se neizmerno veselita naraščaja, s katerim sta partnerski odnos povzdignila v naslednje poglavje. V njem ...